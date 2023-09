FUTBAL: Tri penalty Divína, 11 gólov Vidinej. Bod pre Málinec, Poltár i Tomášovce

Víkendové výsledky na jednom mieste.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

NOVOHRAD. Cez víkend (23. a 24. 9.) sa odohrala ďalšia porcia zápasov. Asi najväčším lákadlom bolo treťoligové derby medzi MŠK Novohrad Lučenec a FTC Fiľakovo. Pútavý zápas vyhrali hostia, ktorí tak prelomili 37-ročnú kliatbu, keďže na lučenskej pôde nezvíťazili od roku 1986.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nezabudnite, že stále súťažíme o titul GÓL JESENE. Ak uvidíte krásny alebo zaujímavý gól, dajte nám o ňom vedieť a zaradíme ho do súťaže. Stačí poslať link na konkrétny zápas/videozáznam na Futbalnete, meno strelca a minútu gólu na jozef.mikus@petitpress.sk.

V celoslovenskej súťaži zatiaľ máme štyroch zástupcov - Jána Goliana (Mýtna), Martina Kajtora (Halič), Adama Beľu (Málinec) a Richarda Olšiaka (Halič).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eZj6tCKoa0A

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eZj6tCKoa0A

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/V0x1CjF6oFQ

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/T7Izg_Tuh3g

III. LIGA VÝCHOD - 8. KOLO

MŠK Novohrad Lučenec - FTC Fiľakovo 1:3 (1:2)

Góly: 1. Šulek - 16. (PK) a 69. Akirtava, 29. Metuk. ŽK: Daško, Beran, Karkus, Pipíška - Kojnok, Nemergut, Akirtava. R: A. Fúsek, A. Hrenák, D. Hrobárik

Lučenec: Jenčo - Fabian, Daško, Kotora, Suja, Berky, Hulec, Jashari, Beran, Kovalčin, Šulek (Karkus, Tannhauser, Pipíška, Imre)

Fiľakovo: Páriš - Illéš, Köböl, Kojnok, Urbančok, Nemergut, Major, Hornyák, Püšpöky, Akirtava, Metuk (Fajd, Adamec, Iboš)

Tomáš Boháčik, MŠK Novohrad : Myslím, že sme videli dobrý derby zápas pred peknou diváckou kulisou. Bodaj by toľko ľudí chodilo na zápasy do Lučenca pravidelne, tešil by som sa. Do hry sme vstúpili tak, ako sme chceli – tlačiť a streliť úvodný gól. Žiaľ, potom sme dvakrát inkasovali. Nechcem sa vyhovárať, ale mám veľmi ťažké srdce na rozhodcu. Áno, naša ruka bola, ale predtým mal čistú hru rukou aj hráč Fiľakova a pri druhom góle bol faul na nášho hráča, čo videli všetci okrem rozhodcu. Myslím, že hrubo ovplyvnil zápas a pomohol Fiľakovu dostať sa na koňa. V druhom polčase sme sa trochu dostali cez kraje a mali sme dve stopercentné šance. Možno, keby sme vyrovnali, tak by sa zápas vyvíjal inak. Žiaľ, prišla chyba v našich zadných radoch a dostali sme gól. Bol to však dobrý zápas so zlým koncom pre nás. Myslím, že sme si nezaslúžili prehrať, no šťastie sa priklonilo na stranu Fiľakova. Mali sme byť aktívnejší a dôraznejší. Verím, že sa z chýb poučíme a že nám to futbal vráti.

Nevynechajte

Nevynechajte Mesto spropagovalo nemotorovú dopravu, podporiť ju majú aj nové cyklotrasy Čítajte

János Vízteleki, Fiľakovo: S výsledkom som spokojný, aj keď zápas sme začali veľmi zle. V prvých sekundách sme dostali gól. To, že sme sa postavili na nohy, ukázalo mentálnu odolnosť tímu. Potom sme dokázali udržať súpera pod tlakom a ešte v prvom polčase sme otočili stav. V podstate sme mohli vyhrať aj s väčším náskokom, ale aj tím Lučenca pekne bojoval, k čomu im gratulujem. Vedeli sme, že Fiľakovo v Lučenci nevyhralo 37 rokov a chcel som, aby sme to prelomili. Dôsledne sme sa na duel pripravovali, bol to pre nás zápas roka. Teším sa, lebo o tomto možno sa možno bude rozprávať aj o 5 rokov. Ukáže čas.

Tomáš Jenčo, MŠK Novohrad: Na úvod zápasu nám vyšlo, čo sme chceli, len potom sme boli ustráchaní a do kolien nás dostala tá nešťastná penalta. Súper sa dostal na koňa a strelil druhý gól.