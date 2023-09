Športovci si zodrali ruky, aby pomohli chorému Markovi z Haliče

Na charitatívnu akciu pricestoval aj Čech.

1 000 Pull Up Challenge. (Zdroj: Jozef Mikuš)

LUČENEC. Zodrali si ruky, aby pomohli chlapcovi s ojedinelou chorobou. Partia športovcov okolo Radovana Mydla už po tretíkrát zorganizovala podujatie s názvom 1 000 Pull Up Challenge. Športovo-charitatívna akcia v MAX Fitnes mala za cieľ vyzbierať peniaze na liečbu a rehabilitácie pre Marka z Haliče, ktorý trpí ojedinelou chorobou.

Okolo 90 zúčastnených mužov a žien to mohlo dosiahnuť len svojimi silami. Stačilo počas šiestich hodín urobiť čo najviac zhybov na hrazde.

„Akciu organizujeme, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú, a aby sme ľudí inšpirovali k pohybu a športu. Tento rok sme sa rozhodli podporiť Marka, ktorého rodina pomoc veľmi potrebuje,“ ozrejmil organizátor a športovec Radovan Mydlo.

Akcia 1 000 Pull Up Challenge sa prvýkrát konala v roku 2021, keď 23 ľudí spravilo 11 723 zhybov. Vtedy ešte nemala charitatívny charakter. O rok neskôr sa už na podporu Sebiho s autonómnou dysfunkciou zišlo okolo 50 športovcov a športovkýň. Dovedna spravili vyše 21-tisíc zhybov a rodine chlapca vyzbierali vyše 2 100 eur.

„Tento rok máme zhruba dvojnásobné čísla. Spolu 95 účastníkov za šesť hodín spravilo viac ako 58-tisíc zhybov, čo znamená, že Markovej rodine odovzdáme vyše 5 800 eur,“ priblížil Mydlo. „Veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu. Sám by som to nezvládol. Mnoho ľudí nám pomohlo bez nároku na odmenu, len aby takto podporili Marka,“ dodal.

Pricestoval až z Česka

Každý zhyb mal cenu 10 centov. Účastníci pohybom stanovili organizátorom limit peňazí, ktoré rodine odovzdajú. Financie zbierajú cez verejnú zbierku na online platforme Donio, sponzorov alebo príspevky priamo na mieste podujatia.

Do tretieho ročníka sa zapojili športovci z Novohradu, ale prišli aj z Rožňavy, Partizánskeho, Bratislavy a Banskej Bystrice. Jeden účastník dokonca pricestoval až z Česka.

„Mám výkony a som držiteľom svetových rekordov. Rado mi napísal, či by som neprišiel podporiť túto akciu. Keď som sa dozvedel, že môžem pomôcť chorému chlapcovi a stretnem sa s ľuďmi, ktorí milujú šport a pohyb, tak som neváhal,“ povedal Čech Michal Duchan, ktorý spravil najviac zhybov spomedzi všetkých – 3 804.

„Plánoval som prekonať štvortisícovú hranicu, ale teplo a dusno to skomplikovali. Napriek tomu som rád. U nás v Česku som takúto veľkú akciu s podobnou myšlienkou nezaregistroval.“

Viacero diagnóz

Marko sa narodil s diagnózou diabetes insipidus, ľudovo zvanou úplavica močová. Ojedinelá choroba spôsobuje, že z tela vydá viac tekutín ako prijme. To si vyžaduje špeciálne rehabilitácie i každodennú starostlivosť v podobe sledovania presného príjmu a výdaja tekutín. Keď pije málo, hrozí dehydratácia, keď sa napije viac ako treba, hrozí opuch mozgu.

K tomu sa pridružila epilepsia, detská mozgová obrna, hydrocefalus, psychomotorická retardácia, anémia i problémy s očami.

„O Markovej diagnóze sme sa dozvedeli ešte počas tehotenstva, mal krvácanie do mozgu. Nemal chodiť, vidieť, rozprávať ani prejavovať emócie. Len vďaka intenzívnym rehabilitáciám, ktoré si hradíme sami, je dnes všetko inak,“ prezradila Markova mama Mária Gálová.

Špeciálne procedúry a cvičenia v súkromných zariadeniach sú nákladné a rodina musí pozerať na každé euro. Vyše 5-tisíc vyzbieraných eur tak Markovi môže výrazne skvalitniť život.

„Je to veľká pomoc. Marko bude rehabilitácie potrebovať počas celého života, aby udržal telo v takom stave, aby netrpel a aby naďalej dokázal chodiť. Keby neboli ľudia ako Rado a všetci, ktorí sa zapojili, tak neviem, kde by Marko bol. Celú jeho liečbu pokrývame len vďaka takýmto dobrým ľuďom. Patrí im za to veľká vďaka,“ zakončila Gálová.

Zbierku pre Marka môžete podporiť TU.