Katsudo na majstrovstvách Slovenska: Strmeňov bronz, Majoroš piaty

Džudisti bojovali na republikovom šampionáte.

LUČENEC. Mesto pod Urpínom bolo dejiskom republikového šampionátu v džude mužov a žien. Do Banskej Bystrice vycestovali aj zástupcovia lučenského Katsuda. Aj keď v klube nemajú kategóriu dospelých, tréneri Lucia Balašková, Róbert Rác a Peter Varga sa rozhodli postaviť dvoch talentovaných juniorov – Dalibora Strmeňa a Bruna Leonarda Majoroša.

Hoci chalani mali oproti súperom vekovú nevýhodu, na majstrovstvách sa ukázali v dobrom svetle.

„Bruno nastúpil v hmotnostnej kategórii do 81 kg a Dalibor do 73 kg. Obaja na tatami podali pekné výkony. Zápasili opatrne, keďže sme v príprave na iný medzinárodný turnaj. Bruno Majoroš postúpil do semifinálového boja proti skúsenému džudistovi z Bratislavy. V 1. min. ho Bruno hodil na wazzari, ale hlavný rozhodca to neuznal.