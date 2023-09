Mladé talenty Junioru zbierali na turnaji v Malackách medaily

Vybojovali osem cenných kovov.

LUČENEC. Predposledná septembrová sobota mala pre džudistov a džudistky Junioru Lučenec medailovú príchuť. Zbierku úspechov si rozšírili na medzinárodnom turnaji v Malackách, kde Novohrad reprezentovali v kategóriách super mini a mini.

V najmladšej kategórii za junior nastúpili traja pretekári, pričom dvaja si siahli na medaily.

„Mia Majorová (do 35 kg) debutovala na svojej prvej väčšej súťaži, no to ju nijako neovplyvnilo. Na tatami bojovala bez rešpektu a nezaskočili ju ani zahraničné súperky. Dostala sa až do finále, kde po dráme prehrala až tesne pred koncom a obsadila druhé miesto. Maťo Čeman (do 35 kg) po prvej výhre v ďalšom zápase neuspel. V opravách bol suverénny a zastavil sa až na stupienku s číslom 3. Maťkovi Sabovi (do 29 kg) chýbala trocha športového šťastia, s jednou výhrou a dvomi prehrami mu tesne ušiel bronz,“ vymenoval tréner Michal Bokor.