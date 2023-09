Poštou volili aj Lučenčania žijúci v zahraničí, dianie v rodisku im nie je ľahostajné

Za hranice ich vyhnali aj slabé pracovné možnosti.

LUČENEC. Takmer 73-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí sa zaregistrovalo pre voľbu poštou v sobotných parlamentných voľbách, až 58 779 z nich odovzdalo svoj hlas.

Medzi nimi sú aj stovky ľudí z Novohradu, ktorí za hranicami hľadali lepší život. A hoci ho mnohí našli, stále veria, že sa raz vrátia do fungujúceho a spravodlivého štátu.

Lučenčanku Zdenku Pelč s manželom do inej krajiny vyhnali nedostatočné pracovné možnosti a slabá sociálna sféra.

„Manžel prišiel z dôvodu rušenia pozície v SPP o zamestnanie po vyše 20 rokoch. Po niekoľkomesačnom hľadaní si našiel miesto na píle za 50 eur týždenne. Ja som po skončení odevnej priemyslovky najprv pracovala v súkromnom krajčírstve, potom v butikoch. V poslednom zamestnaní som sa dostala do súdneho sporu s majiteľom, ktorý ma nevyplatil a vďaka našim zákonom tak nemusel urobiť tri mesiace. Spor sa ťahal skoro 3 roky, počas ktorých som nemohla opustiť krajinu, zamestnať sa a ani sa hlásiť na úrade práce, pretože môj predošlý pracovný pomer nebol ukončený,“ opísala Pelč.

Po vyhratom súdnom spore ostala z tunajších pomerov znechutená. Za prácou odišla do Rakúska, no neskôr sa vrátila starať sa o chorú starú mamu. Za opatrovanie dostala 92 eur, hoci na mesačné platby potrebovala vyše 200 eur. V roku 2014 sa preto s manželom vybrali do Švajčiarska.