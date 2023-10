FUTBAL: Lučenec okradol Kalinovo v závere, Kubiš prispel hetrikom k výhre Málinca

Výsledky, tabuľky a komentáre.

NOVOHRAD. Na prelome jesenných mesiacov sa odohrali ďalšie súťažné kolá. Ako sa v nich darilo mužstvám z nášho regiónu? Prinášame vám výsledky, tabuľky aj komentáre.

III. LIGA VÝCHOD - 9. KOLO

MŠK Rimavská Sobota - MŠK Spišské Podhradie 1:0 (1:0)

Gól: 34. Juhász. ŽK: Vargic - Eliaš, Cehuľa. R: E. Barát, M. Dobrík, J. Šága

Rimavská Sobota: Frühwald - Ciprus, Oláh, Úradník, Aremu, Boďa, Jackuliak, Juhász, Japhet, Petrán, Krištof (Port, Lupták, Matej, Kurek, Vargic)

Spišské Podhradie: Gaborčík - Ruiz, Eliaš, Jacko, M. Petrík, Ontko, Ištvánik, Komara, Cehuľa, Š. Petrík, Kaščák (Devia, Dmytriiev, Gallovič)

Eugen Bari, Rimavská Sobota: S víťazstvom som spokojný, ale nehrali sme našu hru. Boli sme nepresní a pomalí. Zdalo sa, akoby naše mužstvo hralo spolu prvýkrát. Boli sme vystresovaní a v kŕči. Neviem, čo to spôsobilo. Nepomohlo nám ani prestriedanie. Súper na nás posledných 10 minút zápasu veľmi zatlačil, takže som rád, že sme to prežili a získali tri body.

TJ Baník Kalinovo - MŠK Novohrad Lučenec 1:2 (0:0)

Góly: 83. Breznaník - 60. Fabian, 90. Kovalčin. ŽK: Toshor - Imre, Kovalčin, Šulek. R: M. Konček, M. Baláž, M. Verdžák

Kalinovo: Slaniniak - Vilhan, Uhlár, Tatar, Zábojník, Mielke, Fajčík, Toshor, Koták, Lutka, Breznaník (Mašlej, Blahuta)

Lučenec: Jenčo - Fabian, Daško, Kotora, Suja, Berky, Hulec, Ufrla, Beran, Imre, Kovalčin (Tannhauser, Pipíška, Šulek, Jashari)

Matej Čobik Ferčik, Kalinovo : Futbal občas býva krutý, ale je spravodlivý. Hovorí sa, že derby nemá favorita, a to sa dnes do bodky naplnilo. Tým, že sme našu hernú dominanciu a celozápasový tlak nevyužili a vypracované šance sme zahodili, sme si nezaslúžili vyhrať. Tímu nechýbalo nasadenie, agresivita a chcenie vyhrať, no chýbala nám opäť väčšia kvalita v spomínaných situáciách, z ktorých by sme mali využiť podstatne viac. Opäť sme sa nevyhli individuálnym chybám, ktoré hostia premenili do dvoch gólov. Dobrá facka pre nás. Musíme sa poučiť a pracovať tvrdšie ako doteraz.