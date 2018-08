Antalíková mieri za tretím titulom slovenskej šampiónky

V doterajšej sezóne sa mladej jazdkyni z Veľkej Vsi darí.

18. aug 2018 o 8:09 Jozef Mikuš

VEĽKÁ VES. Talentovaná jazdkyňa Marianna Antalíková tento rok končí svoje pôsobenie medzi juniormi aj v kategórii pony. S touto vekovou skupinou sa preto chce rozlúčiť ziskom ďalších cenných medailí. Vytýčené ciele sa jej zatiaľ darí dosahovať.

Marianna sa ešte začiatkom júla (6. – 8. 7.) predstavila v Liptovskej Sielnici na majstrovstvách Stredoslovenskej oblas-ti v skoku Pony. V silnej konkurencii dosiahla spolu s koňom menom Jurášek vo svojej kategórii najlepšie možné umiestnenie.

„Nebolo to jednoduché, pretože Jurášek mal ako vždy veľmi naponáhlo. Všetko chcel prejsť rýchlo, a tak som sa okrem iného musela sústrediť aj na jeho brzdenie. Našťastie, všetko sme spoločne zvládli a tréning doma na ranči a aj v hale sa vyplatil,“ opísala 18-ročná jazdkyňa, ktorá si na Liptove suverénne vyskákala prvé miesto. Výrazne si tak vylepšila vlaňajšie skóre a bronz z roku 2017 zmenila za tohtoročné zlato.

Zlato aj z Vígľaša

Prívlastok úspešné mali pre Mariannu aj nedávne preteky vo Vígľaši. V areáli Masarykovho dvora sa uskutočnili majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti detí a juniorov (28. – 29. 7.).

„Boli to preteky určené pre veľké kone, no my sme nastúpili s Juráškom, pretože na to má. Súperi ho nepodcenili, Jurášek si už vo svete parkúru urobil dobré meno,“ vysvetlil Tibor Nagy, Mariannin tréner a otec v jednom.

Zástupcovia Poltárskej obce súťažili v družstve s jazdkyňou z liptovského klubu. Chémia zaúčinkovala a dvojicu počas vyhodnotenia ovenčili zlatom. Marianna sa predstavila aj v inej kategórii ako jednotlivec, kde jej medailová priečka tesne unikla.

Chce tretí titul

Doterajšiu juniorskú bilanciu plánuje zavŕšiť na majstrovstvách Slovenska, ktoré v kategórii pony počas uplynulých dvoch rokov ovládla a stala sa národnou šampiónkou. K dvom najcennejším titulom z domácej scény chce pridať aj tretí.

„Na šampionát sa intenzívne pripravujeme doma aj účasťou na súťažiach. Myslím, že Mariannka má na to, aby sa tretíkrát stala majsterkou. Jej triumf by bol okrem iného aj veľkým poďakovaním vedeniu obce Veľká Ves, ktoré nás podporuje,“ skonštatoval Nagy.

„Slovenské majstrovstvá sa uskutočnia v Košiciach koncom augusta. Ak sa nič nepokazí, bude to súboj medzi mnou a mojou najväčšou konkurentkou Saškou. Ja však verím, že sa mi podarí uspieť aj po tretíkrát,“ dodala jazdkyňa.