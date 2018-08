Diela z najväčšieho umeleckého tábora v Európe vystavia v Ganevii

Marian "Maňo" Lacko: Letavy sa nedajú opísať, Letavy treba zažiť.

18. aug 2018 o 11:47 Radovan Vojenčák

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Už po 33.-krát hostilo tento mesiac rekreačné stredisko Kokava – Línia približne štyri stovky umelcov. Tvorili v osemnástich rôznych dielňach.

„Mohli si vyskúšať celé spektrum žánrov, preto sme najväčším umeleckým táborom v Európe. Samozrejme, že táborov je veľa, no väčšinou sú zamerané na jednu či dve dielne. Tu to však máme od kreslenia ceruzkou až po vytvorenie filmu,” priblížil Marian “Maňo” Lacko, ktorý táboru venoval značnú časť svojho života a je jeho zakladateľom.

Letavy priniesli aj novinky. „Vo výtvarných dielňach je to fotorealizmus, výtvarný štýl, ktorý je v západnej Európe in a razí si cestu aj do našich regiónov. V divadelných dielňach je to filmové herectvo. Pod palcom ho má známy slovenský herec Marek Majeský, spolu s maďarskou režisérkou a vychádzajúcou hviezdou tamojšieho filmu Orsi Nagypal,” ozrejmil Lacko a podotkol, že je to Marekova prvá skúsenosť s dielňami, i keď učí na vysokej škole.

„Marek nevie po maďarsky, takže jedno dievča mu prekladá. Tiež sme si zopakovali vlaňajšiu úspešnú dielňu – Extrémne písanie. Píše sa počas nočného pochodu, teda po tme. Skrátka, extrémne podmienky, aby sa organizmus dostal do určitého napätia. Vtedy sa otvára pomyselná trinásta komnata a človeka začínajú napadať veci, na ktoré by za normálnych okolností neprišiel,” objasnil zakladateľ Letáv.

Medzi lektormi neboli len Slováci. Zastúpenie mala celá Vyšehradská štvorka. Aj účastníci tvorili medzinárodnú partiu. Nechýbali Rakúšania, Francúzi či Fíni.

Dielne vyvrcholili uplynulý víkend prezentáciami. Diela, ktoré vznikli v umeleckom tábore, si verejnosť môže pozrieť v rimavskosobotskej galérii Ganevia. Vernisáž je naplánovaná na 13. októbra. Výstava bude sprístupnená mesiac.

„Ako povedal Daniel Hevier, Letavy sa nedajú opísať, Letavy treba zažiť. To, že všetko je na jednom mieste a dielne medzi sebou spolupracujú, je unikátne. Postupné rozrastanie sa festivalu nebolo našim rozhodnutím, ale hlasom účastníkov, ktorí prichádzajú sami s návrhmi na jeho rozšírenie,“ zakončil Lacko.