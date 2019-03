Ozónový unikát v Tomášovciach

Neďaleko Lučenca vytvorili a testujú originálny prístroj. Aktuálne je v testovacej fáze.

15. mar 2019 o 19:17 Radovan Vojenčák

TOMÁŠOVCE. V remeselnom pivovare Huncút v Tomášovciach prišli s originálnou myšlienkou na ekologické umývanie sudov. Podľa ich informácií sú v tom jediní minimálne v rámci Slovenska aj Čiech. Pravdepodobne sú však s ich prototypom umývačky unikátni v celom pivovarníckom svete. Využívajú totiž ozónovú vodu.

„Aspoň som sa teda pri hľadaní potrebných informácií na začiatku nestretol, žeby niekto túto metódu na umývanie bežných výčapných sudov použil. V Amerike ju používajú ojedinele v pivovaroch pri čistení veľkých drevených sudov. Ale tak ako to skúšame my ešte nikto. Ak mám dobré informácie, ani v Európe to nikto neskúšal. Stretli sme sa už so skeptickými ohlasmi, ale zatiaľ systém funguje,“ povedal otec myšlienky využitia ozónu Tomáš Pivarči. Ekologicky sa snaží fungovať vo vlastnej domácnosti, kde pri umývaní riadu používal sódu s aktívnym kyslíkom, tento prostriedok využívajú aj v pivovare.

Na podobnom princípe funguje aj aktívny ozón. Prečo ho teda nevyužiť?