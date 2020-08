Manažér štvrtoligových Ďarmôt: Nemôžeme čakať plné štadióny divákov, keď im nemáme čo ukázať

Mužstvo chce hrať oku lahodiaci futbal a prilákať divákov.

27. aug 2020 o 9:30 Jozef Mikuš

SLOVENSKÉ ĎARMOTY. Umiestniť sa na popredných priečkach v tabuľke IV. ligy Juh, predvádzať kombinačný a oku lahodiaci futbal a prilákať divákov na vynovený štadión.

Také sú plány FK Slovenské Ďarmoty na nasledujúce súťažné mesiace.

„Momentálne máme 17-členný káder. Verím, že to zvládneme bez zranení a kariet. V prípade núdze máme dorastenecký tím, čo už pomaly bude raritou, a vieme použiť dvoch či troch hráčov,“ začal Jozef Ďörď, manažér FK Slovenské Ďarmoty.

Ako pokračoval, v mužstve sú dvaja – traja univerzáli, ktorí v prípade potreby vedia naskočiť aj na iných postoch a tréner tak vie improvizovať.

Dôležitá bude hlavne koncovka.

„Prajem útočníkom dobrú mušku, lebo môžeme hrať pekný kombinačný futbal, no ak nedáme góly, všetko bude bez bodového efektu,“ podotkol Ďörď.

V treťom kole proti Dukle

K naplneniu cieľov by mala prispieť aj predsezónna príprava. Ďarmoty začali pre opatrenia spojené s pandémiou chaoticky, no postupne sa dostali do formy.

Zahrali si s Opatovskou Novou Vsou, Modrým Kameňom, Olovármi aj Rakytovcami.

Generálkou pred ligou bolo prvé kolo Slovnaft Cupu, ktoré Ďarmoty vyhrali v Hontianskych Nemciach na penalty. V druhom kole uspeli v Brezne.

V ďalšej fáze ich čaká stret s MFK Dukla Banská Bystrica.

Do trénerského kresla si sadol Ivan Brna

Mužstvo pred sezónou opustil zadák Marek Horváth, ktorý už hrá za Olováry, do Fiľakova si to namieril Richard Koncz. K Ďarmotám sa pridal univerzál z Maďarska Adorján Fényes.

Na skusoch bolo viacero hráčov, no k dohode nedošlo.

Do realizačného tímu pribudol tréner Ivan Brna. Trénerskú taktovku prevzal od Jozefa Ďörďa, ktorý ešte na jeseň 2019/20 rýchlo naskočil do trénerského kresla po odchode Milana Nilaša z postu kormidelníka.

„Trénerská práca vyžaduje veľa času a energie. Každý týždeň prežívať väčšie emócie a mať adrenalín. V konečnom dôsledku, v našich podmienkach je to veľmi únavná a často nedocenené práca,“ skonštatoval manažér klubu.

„Úroveň štvrtej ligy je podľa mňa rok čo rok slabšia a koronakríza tomu len dopomohla. Hráči spohodlneli, zleniveli.

Je nepredstaviteľné, aby aspoň dvanásťčlenné mužstvo netrénovalo dva či trikrát do týždňa. Keď divák príde na zápas, očakáva dobrú atmosféru, nasadenie, kombinačnú hru a určité tempo, ktoré by malo byť na úrovni štvrtej ligy.

Bez tréningov sa to nedá. Nemôžeme čakať plné štadióny divákov, keď im nemáme čo ukázať. Najskôr hráča a potom aj diváka ten futbal musí baviť,“ dodal Jozef Ďörď.