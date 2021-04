Lučenčania na lídra súťaže nestačili

BKM má pred sebou posledný zápas základnej časti.

1. apr 2021 o 9:33 Jozef Mikuš

LUČENEC. V poradí 40. kolo Niké Slovenskej basketbalovej ligy (31. 3.) ponúklo trojicu stretnutí. V jednom z nich sa predstavili aj hráči BKM Lučenec. Tí vycestovali na pôdu Spišských Rytierov.

Líder súťaže potvrdil svoje kvality a od začiatku valcoval. Postupom hry sa sa Lučenec nakopol a dokázal stiahnuť priepastný rozdiel. Na víťazstvo však Novohradčanom neostalo dosť síl a na Spiši prehrali.

Na BKM čaká posledný zápas základnej časti. Lučenec v ňom 10. apríla doma privíta Handlovú.

NIKÉ SBL - 40. KOLO

Spišskí Rytieri - BKM Lučenec 88:80 (24:10, 17:19, 22:31, 25:20)

Rytieri: Stevanovič 31, Ihring 14, Nikolič 13, Antoni 5, Baťka 3 (Čekovský 10, Spencer 9, Mrviš 3, Krajňák 0)

Lučenec: Brown 23, Hawkins 22, Murray-Boyles 13, Rób. Rožánek 12, Anikienko 8 (Siládi 2, Jackuliak a Šimon 0)

TH: 19/17 - 7/6, Fauly: 14 - 18, Trojky: 9 - 10, Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Karniš

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Dosiahli sme dôležitú výhru s kvalitným súperom. Zápas sme otvorili veľmi dobre, no následne sme poľavili v koncentrácii a dovolili sme Lučencu dostať sa späť do hry. V tretej štvrtine sme na rozdiel od prvého polčasu, o dosť horšie bránili, s čím samozrejme nemôžem byť spokojný, pretože v tretej desaťminútovke jednoducho naša defenzíva neexistovala. Spravili sme v nej veľmi veľa chýb, z čoho sa musíme poučiť. Dôležité však bolo, že sme sa v poslednej štvrtine dokázali z toho dostať a zvládli sme to, čo svedčí o tom, že chlapci ukázali skúsenosti a charakter. Nakoniec sa počíta vždy len výhra, alebo prehra, to je to, čo si budeme pamätať z tohto zápasu. Dúfam, že Stevanovič bude v poriadku, je to dôležitý hráč, tých zranení máme počas sezóny viac ako dosť.“

Milan Nikolič, hráč Rytierov: „Dôležitá výhra pre nás, z pohľadu našich ambícií byť po základnej časti v prvej dvojke. Máme ešte dva zápasy do konca základnej časti, samozrejme, chceme ich odohrať s podobným výsledkom, ako sme dosiahli teraz. V tomto zápase sme veľmi dobre začali, no potom sme asi pod vplyvom vysokého vedenia stratili koncentráciu, čo sa nám určite nemôže stávať. Verím, že Marko Stevanovič bude fit a pomôže nám v ďalších zápasoch.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem domácim k víťazstvu. Už v šatni pred zápasom som chlapcov upozorňoval, že domáci sa to budú snažiť rozhodnúť hneď od začiatku a moje slová sa v prvej štvrtine naplnili do bodky. Slúži nám ku cti, že sme sa dokázali vrátiť z mínus dvadsať až na rozdiel dvoch bodov, ku koncu nám však došli sily, nevedeli sme sa presadiť do obrany domácich. Nič sa nedeje, je to tak, ako to je, pred nami je play off, musíme sa pozerať dopredu.“

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Iskra Svit 118:104 pp (29:18, 20:26, 26:24, 20:27 - 23:9), Inter Bratislava - MBK Baník Handlová 77:71 (13:20, 26:16, 18:15, 20:20).