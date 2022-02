Nie je to len o drine. Spoznáte množstvo nových ľudí, tvrdia svorne arbitri

Filip Mózer: "Rozhodovanie znamená zmysluplné trávenie voľného času. Človek športuje, nájde nové priateľstvá a ešte si aj niečo zarobí."

LUČENEC. O nedostatku rozhodcov na našich futbalových trávnikoch a o tom, ako na túto skutočnosť zareagoval lučenecký Oblastný futbalový zväz (ObFZ), sme čitateľov nášho týždenníka a webu mynovohrad.sme.sk informovali pred niekoľkými dňami. Článok si môžete prečítať na tomto odkaze

Rozhodcovské trio pred zápasom Zimného pohára (zdroj: Róbert Rácz)

Zväz, ktorý má v kompetencii najnižšiu ligovú súťaž, šiestu ligu, spustil prostredníctvom svojho webu a sociálnych sietí kampaň. Jej cieľom bolo (a stále aj je) prilákať mužov a ženy, aktívnych futbalistov či hráčov „vo výslužbe“, na rozhodcovskú dráhu.

V súvislosti s touto témou sme sa rozhodli, že oslovíme tých najzainteresovanejších. Teda samotných arbitrov. Do nášho miniprieskumu sa zapojilo kvarteto rozhodcov.

Presnejšie povedané – traja rozhodcovia a jedna rozhodkyňa. Každý z nich má rôznu dĺžku praxe v rozhodovaní. Čo však „pánov“ (a „pani“) zelených trávnikov spája, je fakt, že začínali práve vo futbalovej súťaži, spadajúcej pod pôsobnosť Oblastného futbalového zväzu Lučenec.

Dominika Pivková, ambiciózna rozhodkyňa v pôsobnosti ObFZ Lučenec (zdroj: archív D. Pivkovej)

Dominika Pivková (28 rokov)



Prax: 5 rokov

Pôsobnosť: aktuálne 6. liga ObFZ Lučenec, s ambíciou postupu do krajskej 5. ligy

Motivácia: Keď v Lučenci upadal ženský futbal a najbližší ženský klub bol v Banskej Bystrici, trochu ma to mrzelo, no nechcela som stratiť kontakt s futbalom. Vtedy prišla ponuka od Petra Budáča. Stále som chcela byť vo futbalovom ruchu, tak som si povedala prečo to neskúsiť (úsmev)