Lučenec zdolal lídra, Kalinovo stratilo body v nadstavenom čase

Prinášame vám kompletný výsledkový servis TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH a V. ligy skupiny D. Zistite, ako hral váš obľúbený tím.

(Článok / články v plnom znení aj so štatistikami, tabuľkami a vybranými pozápasovými hodnoteniami trénerov si môžete prečítať v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 29. marca)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Po najnižšej súťaži v našom okolí odštartovali počas uplynulého víkendu (26.-27. 3.) aj súťaže v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. Na programe boli zápasy tretej, štvrtej a piatej ligy.

(zdroj: )

Ako sa darilo účastníkom z nášho regiónu a blízkeho okolia, to si môžete prečítať v našom príspevku alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny.

Zo zápasu MŠK Novohrad Lučenec - Dolný Kubín (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga stred

Krásno nad Kysucou - Kalinovo 1:1 (0:0)

Góly: 90. Švancar - 78. Ivan

ŽK: 59. Ševčík, 73. Rajnoha – 53. Uhlár, 60. Dobiáš, 78. Cibula

ČK: 76. Novotný

Rozhodoval: Tapfer

DOMÁCI: Lastovica - Novotný, Ďuratný, Švancar, Milo, Gašper (72. Podolak), Gábor (84. Kopásek), Koleno, Rajnoha, Macura, Ševčík (74. Tvrdý)

HOSTIA: Rusnák - Uhlár (89. Vaľko), Ivan, Segeč, Fajčík, Jass, Dobiáš (68. Filipiak), Koták, Keszi, Cibula, Vančo

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Na Kysuce sme cestovali s cieľom bodovať a ako v každom zápase, aj tentokrát sme sa snažili urobiť maximum pre plný bodový zisk. V prvom polčase to bol zo strany oboch mužstiev vyrovnaný zápas, na jednej aj na druhej strane boli gólové šance. My sme sa snažili eliminovať výškovú prevahu súpera, čo sa nám v prvom dejstve ako-tak darilo. Domáci sa po nakopávaných loptách dostávali do skrumážií, ktoré sme dokázali bez problémov vyriešiť. Súpera sme tým pádom akoby otupili a do vyložených šancí ho nepúšťali. Naopak, my sme sa snažili hroziť rýchlymi brejkami. Z nášho tlaku pramenil aj pokutový kop, ten sme však nepremenili. Mrzí ma, že sme prevahu o jedného hráča v poli nedokázali využiť. Navyše, tréner hostí následne vsadil na vabank, čím sa nám otvárali možnosti prečíslenia. Naši hráči však ešte nie sú natoľko skúsení, aby takéto situácie vedeli zvládnuť... Hoci sme od 78. minúty vyhrávali vďaka gólu Ivana, v nadstavenom čase sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Žiaľ, bolo to po našej taktickej chybe. Pred zápasom by sme boli bod určite brali, no s prihliadnutím na priebeh duelu nie som spokojný. Myslím si, že skúsené mužstvo by takýto zápas malo uhrať a doviesť do víťazného konca. Mám pocit, že občas nám chýba kvalita a väčšia rozhodnosť v súperovej šestnástke. Nemôžeme proste dovoliť súperovi, aj keď hrá doma, bodovať v takomto pre nás vyhratom zápase.

Lučenec – D. Kubín 3:2 (2:1)

Góly: 2. Mijušković, 5. Tsilosani, 80. Tannhauser - 24. Bobček, 50. Lukáčik

ŽK: 49. Tchania, 61. Tsilosani – 43. Janec, 70. Hojo, 72. Machaj

Rozhodoval: Plavecký

DOMÁCI: Jenčo - Hulec, Kotora, Fabian, Suja (77. Kafrík), Tchania, Ufrla (90. Pipíška), Tannhauser, Mózer, Tsilosani (86. Nadiradze), Mijušković (59. Šoltíšik)

HOSTIA: Červeň - Sopúch, Lupták, Janec, Hojo, Kolorédy (83. Murín), Bača, Lukáčik, Karas (46. Machaj), Otruba, Bobček

Zo zápasu MŠK Novohrad Lučenec - Dolný Kubín (zdroj: Róbert Rácz)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Predsavzatie, ktoré sme si dali pred týmto zápasom a celkovo aj do jarných odviet – streliť gól do nejakej 15.-20. minúty a zaskočiť tak súpera, nám dnes vyšlo dokonale.