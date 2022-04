Odchovanec lučeneckého hokeja si uvedomuje, na čo sa musí v NHL pripraviť

Miloš Kelemen: "Najdôležitejšie bude pripraviť sa nielen po fyzickej stránke, ale najmä mentálne. Určite to bude náročné."

LUČENEC. Posledné semifinále basketbalovej extraligy mužov (Lučenec – Komárno) bolo výnimočné. A to nielen z hľadiska megaúspechu zverencov kouča Daniela Sokolovskeho, ktorí si vybojovali zaslúžený postup do finále Niké SBL. Medzi basketbalových nadšencov, koncentrovaných v ŠH ARENA, zavítal hokejista Miloš Kelemen.

Miloš Kelemen na zápase BKM Lučenec - BC Komárno (zdroj: Natália Stratilová)

Odchovanec mládežníckeho tímu HC Lučenec, ktorý v hokejovej kariére ďalej napredoval v drese zvolenského HKM, má za sebou úspešné obdobie. Nielen na klubovej, ale tiež reprezentačnej úrovni. Na tohoročných ZOH v Pekingu bol súčasťou slovenského výberu trénera Craiga Ramsayho. So spoluhráčmi s dvojkrížom na hrudi vybojovali pre našu krajinu fantastické bronzové medaily.

Kelemenovi sa darilo aj v drese Mladej Boleslavy. V službách českého extraligistu sa stal najproduktívnejším hráčom a najlepším strelcom vo vyraďovačke, jeho tímu vystavil stopku až Třínec, ktorý ovládol semifinále v pomere 4:0 na zápasy. Pre Mladoboleslavčanov sa tak súťaž skončila tesne pred bránami finále.

Rodák z Lučenca však nemusí zúfať. Po skvelej sezóne o jeho služby prejavil záujem klub zo zámoria, jeden z účastníkov najprestížnejšej hokejovej ligy sveta. Naša redakcia zisťovala priamo u hokejového útočníka, ako vníma rysujúci sa prestup do tímu Arizona Coyotes on sám.

Miloš, budete prvým Lučenčanom v zámorí. Aký je to pocit?

Je super pocit ísť do NHL, ale ešte to nie je oficiálna záležitosť. Ak všetko vyjde a dotiahne sa do úspešného konca, budem veľmi rád. Nielen za seba, ale takisto aj za mesto Lučenec a za to, že sa také niečo vie podariť.

Prezraďte, ako ste sa k tomu dopracovali?

Hokej je celoživotná robota. Nie je to zo dňa na deň, alebo z roka na rok. Mne možno vyšli uplynulé dva roky, ale na to, aby mi vyšli podľa predstáv, som musel tvrdo pracovať počas celého svojho doterajšieho športového života. Takže je to pre mňa odmena, že sa také niečo podarilo.

Skloňuje sa klub s kojotom v logu – Arizona. Pozerali ste si už na internete, ako to v tomto meste vyzerá?

Ešte som sa nesústredil na americké pôsobisko. Viem len to, že je tam zopár Čechov. Ak to celé dobre dopadne, tak sa s nimi skontaktujem a popýtam sa ich na to, ako to tam vyzerá.

V play-off ste stále najlepším strelcom, hoci váš tím už vypadol. Ako to vnímate?

Play-off nám vyšlo ako tímu, dostali sme sa pomerne ďaleko, najmä ak zoberiem do úvahy skutočnosť, že v základnej časti ligy sme skončili na 11. mieste. Som rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť do semifinále. Je to fantastické, ale, samozrejme, bez mojich spoluhráčov by som tie góly nedal. Výborne sme si spolu všetci v hráčskej kabíne sadli.

Aké máte očakávania od nového pôsobiska, od novej krajiny?

Sám neviem, čo ma ešte v USA čaká. Uvedomujem si, že to bude ťažké. Je tam iná kultúra, iná mentalita, bude to niečo iné. Najdôležitejšie bude nie pripraviť sa po fyzickej stránke, ale mentálne. Určite to bude náročné.