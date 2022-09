Inšpirovala ju milovaná babka. Nadežda chce, aby znalosti starých mám nezapadli prachom

Jej remeslo si môžu trúfalci aj vyskúšať.

ÁBELOVÁ. Nadežda Knapeková z Ábelovej patrí do skupiny šikovných ľudí z Novohradu, ktorí získali označenie regionálny produkt Novohrad.

Nadežda ho získala za Ľudové výšivky z Novohradu vyšívané krivou ihlou. Vďaka ovládaniu tejto techniky dokáže vytvoriť nielen pekný dekoratívny vankúš, vyšívaný opasok či plátenú nástenku aké zdobili príbytky našich predkov.

Doma má vytvorenú aj malé múzeum, kde rada uvíta každého, komu učaroval svet, ktorý sa vytráca.

Starká jej vštepila lásku k vyšívaniu

„Vyšívala som od malička, naučila ma to starká, ale nebolo kedy sa tomu venovať. K obnoveniu týchto zručností ma priviedla moja mladšia sestra Janka Čerepová, ktorá sa venuje výskumu a dokumentovaniu kroja, tradícií a zvykov Ábelovej, Nedelišta a Madačky. Ona absolvovala kurz vyšívania krivou ihlou v Banskej Bystrici (je tiež držiteľkou regionálnej značky Novohrad -pozn. red.) a vyzvala ma nech to skúsim tiež, že mi aspoň prejde čas," prezrádza Nadežda.

"Rámy, na ktorých sa vyšíva sme zniesli z povaly, pozbierali perlovky, krivé ihly a začala som. A ono to napodiv išlo, asi je to ako s bicyklovaním, proste to nezabudneš,“ hovorí s tým, že nezačala s niečím jednoduchým, ale mondolou, čo je vrchná časť krojovanej sukne. Robila ju aj so zásterou až pol roka a neraz nad ňou strávila i päť hodín denne.

V článku sa dočítate: spomienky na starú mamu má doteraz živé

po starkej zostali nielen spomienky

na nástenky chcú ľudia všeličo, aj "vlastného" jeleňa

zarábať sa týmto nedá, cieľom je niečo úplne iné

vadí jej prznenie pôvodných vzorov

malé múzeum vo dvore

Ábelovské bryndzovníky majú už tiež svoju značku

Skúsenosti chce odovzdávať ďalej

Jej prvou samostatnou prácou je obrúsok, ktorý na popud starej mamy urobila počas materskej dovolenky.

Začiatky so starou mamou jej utkveli v pamäti doteraz.