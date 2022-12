Unikátny motivačný diár mladého Novohradčana ide na dračku

Prvých 300 kusov sa vypredalo za pár dní. Celý honorár Patrika Le Gianga poputuje nadácii Step by step, ktorá financiami opäť podporí deti z detských domovov.

Chalani zo Step by step (zľava M. Halaj a P. Le Giang) v lete predstavili svoj projekt mladým športovcom z Lučenca (Zdroj: Róbert Rácz)

FIĽAKOVO / ŽIAR NAD HRONOM. Ďalšie pekné gesto úspešného športovca. Aj tak by sme mohli charakterizovať najnovší počin rodáka z Fiľakova. Patrik Le Giang si splnil ďalší zo svojich snov.

300-kusový náklad motivačného diára Step by step 2023 sa vypredal za niekoľko dní (zdroj: FB archív Patrika Le Gianga)

Vďaka nemu (a tiež vďaka svojej nezištnosti) tak môže pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Gólman druholigového Pohronia, ktorý odštartoval svoju futbalovú kariéru v drese fiľakovského FTC, sa dostal do povedomia NIELEN širokej športovej verejnosti. Získal si futbalové srdcia fanúšikov Žiliny, Karvinej, Prostějova, no najmä pražského Bohemiansu.

Ukážka z úvodu Motivačného diára Step by step 2023 (zdroj: FB archív Patrika Le Gianga)

Stále aktívny, zanietený a elánom sršiaci brankár sa však nečiní len na zelených trávnikoch. Popri profesionálnej športovej činnosti sa už dlhodobo venuje aj aktivitám s charitatívnym podtónom. Ich výsledkom je iniciatíva Step by step, za ktorou stojí spoločne s ďalším rodákom z regiónu, športovcom Matejom Halajom.

Zľava M. Halaj a P. Le Giang - športovci stojaci za iniciatívou Step by step (zdroj: Róbert Rácz)

Le Giang je najnovšie autorom unikátneho motivačného diára, ktorý môže zmeniť život každého človeka.

"Okrem prehľadného kalendára sa dozviete o zmýšľaní a ceste športovca, ktorý v roku 2021 získal prestížne svetové charitatívne ocenenie Merit Award.

Diár sa stane vaším každodenným partnerom a bude vás sprevádzať počas celého roka. Zamyslíte sa s ním nad svojím životným poslaním, snami a cieľmi. Uvedomíte si, za čo všetko môžete byť vďační. Spoznáte svoju jedinečnosť a zistíte, že nič nie je nemožné," uvádza sa na oficiálnej webovej stránke nadácie Step by step.

Niekoľko diárov rozniesol P. Le Giang (napravo) aj osobne (zdroj: Róbert Rácz)

Samotný športovec sa vzdal akéhokoľvek nároku na honorár. Získané financie poputujú na dobročinné účely. Prioritou je podpora detí z detských domovov, podobne ako pri poslednej zbierke, kedy chalani zo Step by step odovzdali 4000 eur spišskonovoveskému domovu.

"Z prvých troch stovák vytlačených kusov diára mi dnes na konci dňa (streda, 30. novembra 2022 – pozn. red.), po pár dňoch od spustenia oficiálneho predaja, nezostal ani jeden kus. Dokopy plánujeme vytlačiť tisíc kusov...

V aktuálnom období môže byť motivačný diár na rok 2023 skvelým vianočným darčekom, objednať spolu s venovaním si ho môžu jednotlivci, ale tiež firmy pre svojich zamestnancov. Ktokoľvek, koho táto dobročinná myšlienka s významným presahom do roviny sebamotivácie či nazretia do hlbín vlastnej duše osloví, tak môže zároveň prispieť na podporu správnej veci.

Ja sám som sa vzdal všetkých nárokov na honorár. A aby išlo maximum financií z predaja do nadácie Step by step, ktorá vyzbieranou čiastkou podporí detičky, nechceli sme ísť ani cestou predaja diára prostredníctvom kníhkupectiev," prezradil pre redakciu MY Patrik Le Giang.

Motivačný diár Step by step 2023 uzrel svetlo sveta vďaka vydavateľstvu Petit Press, a.s. Je v predaji za štandardizovanú cenu 19,90 EUR.