FOTO: Biely žeriav žne jeden úspech za druhým

Zdá sa, že pokora, odbornosť, chuť napredovať a rodinná atmosféra sú tými správnymi ingredienciami na pódiové umiestnenia.

LUČENEC. Po zadaní kľúčového pojmu "biely žeriav" do internetového vyhľadávača nás odkázalo na niekoľko zdrojov. MY sme pátrali po konkrétnom druhu vtáctva, no s polovičatým úspechom...

Najznámejšia online-ová slobodná encyklopédia, ktorú pozná azda každý, nás prelinkovala "len" na vzácny druh žeriava čierno-bieleho (lat. Grus japonensis), pochádzajúceho z východnej Ázie.

A tak SME sa rozhodli, že sa po stopách Bieleho žeriava vydáme po vlastnej línii. Bieleho žeriava, no tentokrát s prívlastkom novohradský.

Karate Hakutsuru Biely žeriav (zdroj: archív Jána Gašperíka)

V nasledujúcich riadkoch predstavíme čitateľom týždenníka MY novovzniknutý karate klub, ktorý napriek svojmu mladému veku (pol roka od založenia) žne jeden úspech za druhým. O tom, že systematická práca s motivovanou mládežou má svoj zmysel, sme sa rozprávali so skúseným trénerom Jánom Gašperíkom.

Pán tréner, prvýkrát sa mohli naši čitatelia o činnosti Karate klubu Biely žeriav dozvedieť v polovici novembra 2022. V tom čase ste boli súčasťou medzinárodného podujatia EUROPACUP ISTRIA. Nás však zaujíma, kedy ste oficiálne zahájili činnosť nového karate klubu v Lučenci a prečo sa tak stalo.

"Aktívnu klubovú činnosť oficiálne zahájil Karate Hakutsuru Biely žeriav v septembri 2022. Stalo sa tak po tom, čo som sa rozhodol ukončiť spoluprácu ako člen vedenia a tréner v mojom predchádzajúcom pôsobisku...

Karate Hakutsuru Biely žeriav (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Napriek úspechom mojich zverencov som v klube nenašiel porozumenie pre svoje vízie a tréningové procesy. Po mojom odchode ma nasledovala aj väčšina mladých karatistov.

Nový klub Karate Hakutsuru bol s porozumením prijatý za člena do národných a regionálnych zväzových štruktúr karate. Popri trénerskej a rozhodcovskej licencie som bol následne menovaný aj skúšobným komisárom Slovenského zväzu karate."

Tréning Karate Hakutsuru Biely žeriav (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Koľko športovcov aktuálne funguje pod hlavičkou KK Biely žeriav? Koľkí tréneri zabezpečujú tréningový proces a v akej frekvencii tréningov?

"Po januárovom nábore náš klub prekročil počet 60 členov. Máme celkovo troch certifikovaných trénerov karate, z ktorých dvaja sú zároveň aj rozhodcovia SZK, taktiež troch asistentov koučov, jedného kondičného trénera SAKT a jednu trénerku jogy.

Trénujeme štyrikrát do týždňa, a to v závislosti od tréningovej skupiny. Dvakrát týždenne sa venujeme deťom od troch rokov. Tie trénujú spoločne s rodičmi. Raz týždenne v malej skupinke trénujeme detičky so zdravotným a telesným znevýhodnením, tzv. para karate.

Karate Hakutsuru Biely žeriav (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Okrem telocvične na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci trénujeme aj vo vlastnom dojo, kde individuálne dolaďujeme našich reprezentantov pred každou súťažou."

Akých rôznych podujatí, súťaží ste sa už zúčastnili?

"Okrem spomenutého chorvátskeho Euro Cup-u Istria, odkiaľ sme si doniesli päť víťazstiev a celkovo desať medailových umiestnení, sme ešte v minulom roku stihli juniorskú súťaž Happy Kids Cup v Budapešti. Tu sme mali možnosť nasadiť aj najmladších, začínajúcich karatistov. Biely žeriav reprezentovalo 32 bojovníkov, domov sme priniesli 38 cenných kovov. Celkovo sme v metropole Maďarska ako klub obsadili úžasné druhé miesto spomedzi päťdesiatky klubov a dovedna takmer 800 karatistov.

Záver minulého kalendárneho roka sme ukončili klubovou súťažou Hakutsuru Cup. Prvú tohoročnú súťaž sme absolvovali koncom januára. Išlo o Oravský pohár. No a tento víkend (4.-5. február) sme bojovali na 33. ročníku Zvolenského pohára."

Ako ste v týchto súťažiach obstáli?

"Oravského pohára sa zúčastnilo cez 500 štartujúcich zo štyroch krajín. Farby Bieleho žeriava hájili piati naši reprezentanti. Do finále kata do 12 rokov sa spomedzi dvadsiatky dievčat prebojovali naše dve karatistky.

(zdroj: archív Jána Gašperíka)

Po vyrovnanom zápase o trofej a prvé miesto zvíťazila staršia Dominika Kemenyíková, jej kamarátka a sparing partnerka Barborka Bariaková obsadila druhé miesto. Dievčatá svojou maximálnou koncentráciou a technicky dokonalým výkonom zaujali nielen prítomné publikum, ale aj rozhodcov na zápasisku.

V kategórii pokročilých bojovali ďalší traja naši karatisti. A to aj napriek viróze, horúčkam, no zato s veľkým sebazaprením. Na tatami zo seba vydali maximum a Biely žeriav si pripísal ďalšie tri bronzové medaily. Michal Gašperík (kata chlapci U10 – pokročilí), Kamilka Oravcova (kata dievčatá U10 – pokročilí) a posledným medailistom bol Kornel Oravec, ktorý je zároveň asistentom kouča v kategórii kata seniori.

Ako som už naznačil, počas prvého februárového víkendu sme absolvovali pre nás významný Zvolenský pohár. Toto podujatie je zároveň majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate.

Karate Hakutsuru Biely žeriav (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Za účasti troch krajín, päťdesiatky klubov a takmer 600 súťažiacich náš karate klub Hakutsuru Biely žeriav reprezentovalo 14 súťažiacich. Okrem osvedčených reprezentantov mali na súťaži premiéru i viacerí naši elévi. Všetci okrem bežného tréningového procesu absolvovali aj individuálnu súťažnú prípravu.

Z prvého podujatia pod hlavičkou nového klubu - na chorvátskom EURO Istria Cup-e (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Celý tím sa na bojisku navzájom zomkol a za silnej podpory všetkých trénerov a rodičov sme vybojovali na náročnom šampionáte nadštandardných 13 medailových umiestnení, z toho tri víťazstva v kategóriách. Výsledkom som bol nadšený, pretože radosť mi nespravili len medailisti, ale aj nováčikovia ktorí, pokiaľ aj nezískali medailu, boli vždy aspoň v prvej päťke.

Naše celkové umiestnenie v prvej desiatke najlepších klubov to už len podčiarklo.

Víťazmi Zvolenského pohára a ziskom prvého miesta sa zaskveli Dominika Kemenyíková (kata aj kumite dievčatá U12) a Michal Gašperík (kumite chlapci U10 – pokročilí). Barbora Bariaková si vybojovala druhé miesto v kumite a taktiež 3. miesto v kata, Kamilka Oravcová 3. miesto v kata a aj v kumite – pokročilí.

Kornel Oravec obsadil bronzovú priečku v kategórii kata seniori. Súťažnú premiéru úspešne absolvovali: Robert Golian (2. miesto v kata aj kumite dorastenci), Richard Tomek (2. miesto v kumite dorastenci), Dominika Tomeková (3. miesto v kumite a 5. miesto v kata), Ladislav Šuli (3. miesto v kumite).

Tesne za stupienkami víťazov sa piatym miestom prezentovali Sofia Dellai, Monika Mišiková, Denis Folk, Michal Janotik. Marcel Janotík skončil šiesty."

Aké výzvy vás v najbližšej dobe čakajú?

"Najbližšie obdobie bude pre nás veľmi náročné. V klubovom termínom kalendári máme naplánované všetky významné slovenské pohárové súťaže a majstrovstvá SR. Vo februári sa v Bratislave uskutoční jedna z najväčších svetových súťaži karate – Grand Prix Slovakia, a to za účastí očakávaných 2500 súťažiacich zo všetkých kontinentov. Na túto súťaž sme získali 4 miestenky.

Okrem toho vycestujeme na niekoľko súťaží do Maďarska, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Keďže ide o finančne náročné projekty, som vďačný za každú pomoc aj vo forme 2% z daní. Veľké ďakujem patrí aj naším zanietením rodičom, ktorí podporujú svoje deti v športovej aktivite, a bez ktorých – ich finančných príspevkov – by sme naše plány nedokázali realizovať."

Čomu alebo komu pripisujete klubové a individuálne úspechy?

"Ak by som mal zhodnotiť, kde pramenia naše úspechy, tak jedným z nich je skutočnosť, že v klube panuje kamarátska až rodinná atmosféra. Tréneri svoje ego nechávajú za dverami, deti sa navzájom podporujú.

Silným prvkom sú úspešní medailisti, ťahúni klubu, ktorí sú častokrát vzorom aj pre starších karatistov. Máme aj mladý trénerský tím, ktorí nemá problém nájsť si cestu aj k najmladšiemu zverencovi.

Okrem karate a kobudo (tréning s tradičnými okinawskými zbraňami – pozn. red.) sa venujeme aj meditácii, joge, beháme v prírode, proste – robíme si tréningy pestrejšími..."