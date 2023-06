Tituly sú vykúpením, tvrdí mladá kickboxerka

Reprezentantke lučeneckého Fortis combat sports teamu sa po júnových M-SR rozrástla zbierka cenných kovov o dve zlaté medaily.

Čítajte už teraz, alebo v budúcotýždňovom vydaní MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 13. júna 2023.

BANSKÁ BYSTRICA / BADÍN. Začiatok júna (3. 6.) sa niesol v kickboxovom duchu. Neďaleko mesta pod Urpínom, v Badíne, sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kickboxe pre rok 2023. Medzi rekordnou účasťou súťažiacich sa mihla aj zástupkyňa lučeneckého Fortis combat sports teamu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Š. Šturcová so zlatými medailami po júnových M-SR v kickboxe (zdroj: archív Š. Šturcovej)

Šarlota Šturcová sa v silnej konkurencii nielen mihla, ale svoje súperky doslova prevalcovala. Po prvej júnovej sobote sa medailová zbierka Novohradčanky rozrástla o dva kovy najcennejšieho lesku. Tie jej zároveň zabezpečili dva honory majsterky Slovenska.

"Po mojich posledných súťažných vystúpeniach boli tieto výhry to, čo som potrebovala. Napriek tomu si ale myslím, že môj výkon a kvalita neboli najlepšie. Spolu s trénerom sme našli chyby, ktoré sa budeme snažiť odstrániť do ďalšieho turnaja, ktorý nás čaká už čoskoro. V Badíne som súťažila v inej váhovej kategórii, súťažila som v kicklight a lightcontacte do 65 kg," obzrela sa za nedávnym podujatím Šturcová.

Lučenčanke sa naposledy výraznejšie darilo v závere februára, kedy si na medzinárodnom Memoriáli Ladislava „Dokyho“ Tótha vybojovala prvenstvo v rámci kicklightu (do 70 kg).

Š. Šturcová na M-SR (zdroj: archív Š. Šturcovej)

"Od Slovak Open som absolvovala ďalšie dve súťaže, kde sa mi, bohužiaľ, veľmi nedarilo. Bola som na Európskom pohári v Srbsku, odkiaľ som si odniesla tretie miesto. Nanešťastie, môj zápas bol predčasne ukončený kvôli krvácaniu z nosa. Ak by sa tak nestalo, s trénerom sme verili, že by som si aj zo Srbska odniesla prvé miesto. Potom sme mali ligové kolo u nás v Lučenci, kde som na zápasy nastúpila s vysokými teplotami, a tým pádom som nepodala také výsledky ako sme očakávali. Takže ako som už povedala, tieto dve prvenstvá z Badína boli také vykúpenia," dodala zverenkyňa Tomáša Votavu z Fortis combat sports teamu.

Šturcovú môžu dva tituly slovenskej šampiónky motivovať do ďalších bojov. O necelé dva týždne ju čaká Svetový pohár v Budapešti, ktorý patrí k jedným z najväčších podujatí celkovo. Lučenčanka verí, že jej podarí nominovať aj na majstrovstvá Európy. Tie by sa mali konať začiatkom septembra.