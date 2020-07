Soboťania do novej sezóny už aj s Petránom a Vargicom

Treťoligista chce hrať divácky atraktívny futbal.

30. júl 2020 o 10:30 Jozef Mikuš

R. SOBOTA. Na 75 percent je s letnou prípravou spokojný kouč MŠK Rimavská Sobota Tomáš Boháčik.

Trénera potešili výkony v prípravných zápasoch aj tréningová dochádzka, hoci pre pracovné povinnosti hráčov sa celý tím na ihrisku nezišiel ani raz.

„Do nového ročníka pôjdeme s cieľom umiestniť sa do ôsmeho miesta, aby sme si poistili miesto v tretej lige aj v ďalšej sezóne. Pozerať sa vyššie by asi nebolo správne. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Môže to ísť pozitívnym, ale aj negatívnym smerom.

Všetky mužstvá a aj hráči sú v očakávaní. Pre koronakrízu sa kvalita súťaže asi trochu zníži, keďže niektorým klubom odišli kľúčoví hráči,“ povedal tréner MŠK Rimavská Sobota Tomáš Boháčik.

Kouč Soboťanov verí, že sa jeho zverenci dostanú na víťaznú vlnu a nadviažu na záver predošlej jesene.

„Minulý rok sme očakávali veľký boj a trápenie a toho sme sa aj dočkali. Spoločne sme sa však z toho dostali a v závere sme sa dokázali dostať na víťaznú vlnu.