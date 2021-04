Poltárčania sa pustili do obnovy štadióna. Pribudlo zavlažovanie, zmenili sa rozmery ihriska

Sklotatran spolu so samosprávou vyplnili nútenú futbalovú prestávku prácou.

6. apr 2021

POLTÁR. Vedenie Sklotatrana sa spolu s mestom pustilo do zveľadenia hracej plochy aj areálu. Už niekoľko týždňov tak na ihrisku prebiehajú práce na vybudovaní zavlažovacieho systému.

Projekt sa nachádza vo finálnej fáze. Zavlažovací systém je funkčný, počas prvých aprílových dní prebehnú záverečné práce. Klub následne nabehne na moderný spôsob starostlivosti hraciu plochu.

„Vodu sme predtým čerpali z vedľajšieho potoka pomocou ponorného čerpadla, ktoré malo 200 kíl a manipulácia s ním bola zážitkom, a požiarnych hadíc so starými postrekovačmi. Fungovať to fungovalo, ale vyžadovalo to jednu osobu, ktorá sa tomu celý deň venovala, prekladala hadice, postrekovače a v rámci možností aj čerpadlo.

To nám niekoľkokrát zhorelo z dôvodu poklesu prítoku vody. Opravy boli v stovkách eur. O efektivite a kvalite zavlažovania sa ani nejdeme baviť. Najviac si toto polievanie „užil“ Miško Škalák, ktorý robil, čo bolo v jeho silách, no mnohokrát nebol efekt taký, ako očakával. To však nebolo pri tomto spôsobe zavlažovania žiadnym prekvapením,“ opísal predseda TJ Sklotatran Poltár Ján Skýpala.

Rekonštruujú sociálne zariadenia i šatne

Rozpočet na zavlažovací systém sa vyšplhal na 25-tisíc eur. Keďže na polievanie sa používa voda zo studne aj z potoka, klub a mesto investovali do systému, ktorý znesie aj menšie nečistoty.

„Samozrejme, náš klub by takúto investíciu z vlastných zdrojov nedokázal pokryť, a preto je celá hradená z rozpočtu mesta. Touto cestou by som sa chcel poďakovať vedeniu mesta Poltár aj všetkým poslancom, ktorí nám v tejto neľahkej dobe vyšli v ústrety a vyčlenili potrebné financie.

Momentálne realizujeme aj kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní, pri ktorej nám veľmi pomohli a sponzorsky poskytli potrebné materiály Parapetrol, LG Krono a Ipeľské tehelne, za čo im patrí úprimná vďaka. Aj vďaka nim nás táto rekonštrukcia nebude stáť až tak veľa, čo je dobre, lebo je hradená z klubového rozpočtu. Bola však potrebná, aby sme hráčom poskytli kvalitné zázemie hodné 21. storočia,“ pokračoval Skýpala.

Zmenili rozmery ihriska

Projekt zavlažovacieho systému nechtiac spustil ďalšie starosti. Ešte pred začatím prác sa zistilo, že poltárske ihrisko má neštandardné rozmery 111 x 62 metrov.

„Naše bolo teda užšie, ale dlhšie oproti štandardným rozmerom. Keďže rozšírenie nebolo možné zrealizovať, rozhodli sme sa ho skrátiť tak, aby bolo proporčne „futbalovejšie“. Zároveň sa tým zväčšil priestor za bránami, ktorý teraz vieme využiť na trénovanie, a tým šetriť hraciu plochu, keďže máme päť družstiev a nedisponujeme žiadnym vedľajším ihriskom.“

Vybudovaniu zavlažovacieho systému predchádzali práce na fasáde klubovne.

„Počas nútenej prestávky sme pokračovali, respektíve stále pokračujeme v úpravách terénu a dokončovacích prácach na tribúnach. Tu musím povedať, že mestský podnik služieb odviedol na predmetných úpravách kusisko dobrej roboty,“ zhodnotil predseda TJ Sklotatran Poltár a dodal, „na záver by som chcel dať do povedomia našim fanúšikom, že na našich účtoch na Facebooku a Instagrame priebežne pridávame informácie o činnosti klubu. Chcel by som poďakovať Jožkovi Dankovi, trénerovi U19, ktorý má na starosti marketing a spravuje nám stránky. Čoskoro bude k dispozícii aj webová stránka, na ktorej sa intenzívne pracuje.“