Atléti MAC REDOX-u zbierali medaily a atakovali vlastné maximá

Lučenčanom sa v meste pod Zoborom darilo. "Veľa ľudí si nevie predstaviť, aká je to radosť, keď prekonáte svoj vlastný osobný rekord," netajila nadšenie Lea Bačová.

NITRA. Lučenčanom sa v meste pod Zoborom skutočne darilo. Do centra Novohradu si atléti a atlétky klubu MAC REDOX priviezli utešenú zbierku cenných kovov. Tie hrali farbami všetkých odtieňov – od bronzovej, cez striebornú až po zlatú.

Babinská opäť dominovala, chalani čakali viac

Záver mája patril atletike. V nedeľu (29. 5.) sa v Nitre konali Majstrovstvá kraja SsAZ jednotlivcov v rámci kategórií staršieho žiactva a dorastu. Zastúpenie na tomto podujatí mal aj Lučenec, a to v podobe šikovných atlétov MAC REDOX. Na krkoch viacerých z nich skončili medaily. Skvelú formu opäť preukázala Zina Babinská, ktorá ovládla beh na 800 metrov. Súperkám nedala žiadnu šancu, okrem víťazstva ju však potešila ešte jedna vec.

„Do tohto behu som dala všetko tak, aby som bola so sebou na konci spokojná. Nie je to pre mňa len ďalšie víťazstvo, ale hlavne radosť z nového osobáku. Svoje doterajšie maximum som si vylepšila o štyri sekundy,“ netajila nadšenie Babinská, ktorú v blízkej budúcnosti čakajú ešte M-SR dorasteniek v Banskej Bystrici. Najcennejší kov sa ušiel aj skokanovi Adamovi Vrábeľovi.

Ten dominoval v trojskoku. K zlatu následne pridal aj striebro za druhé miesto v skoku do diaľky. Napriek dvom novým osobným rekordom však mladík so svojimi výkonmi nebol spokojný. Spokojnosť, najmä s málo výbušným štartom pri stovke, nevládla ani u šprintéra Jakuba Goljana. Ten bol ovenčený dvomi striebrami za svoje výkony v behu na 100 m a na 200 m.

Bačovej dva nové osobáky

Na majstrovstvách stredokraja sa v troch rôznych disciplínach predstavila aj Michaela Matiašová. V dvoch prípadoch (skok do diaľky a trojskok) si vyslúžila cenné kovy bronzového odlesku.

„Som spokojná s výkonom na diaľke, kde sa mi podarilo skočiť do vzdialenosti 478 cm. Určite by som sa však chcela zlepšiť trojskoku a v šprinte na sto metrov. V rovnakých disciplínach ako tomu bolo v Nitre sa ešte predstavím na najbližšej súťaži v rámci tretieho kola družstiev,“ priblížila Matiašová.

Farby lučeneckého MAC REDOX-u hájila v meste pod Zoborom ďalšia atlétka, o ktorej sme už neraz písali. Lea Bačová si podobne ako jej klubová kolegyňa vyskúšala trio rôznych disciplín. Konkrétne išlo o hod oštepom, trojskok a beh na 400 m cez prekážky. V dvoch si dokonca vytvorila nové osobné maximá.

„Popravde, so svojimi výkonmi som veľmi spokojná. Nečakala som, že oštepom hodím tak ďaleko. Môj doterajší rekord bol 24 metrov a teraz som ho prekonala ešte o dva metre. Je to úžasné, mala som neskutočnú radosť. To isté platí aj o trojskoku. Veľa ľudí si nevie predstaviť, aká je to radosť, keď prekonáte svoje maximum... Vtedy som proste úplne najšťastnejšia, je to neskutočne skvelý pocit,“ upresnila mladá stredoškoláčka Bačová. Jej nový „osobák“ v trojskoku mal hodnotu 10,5 metrov, prekážkovú štyristovku zvládla za 77 sekúnd a 24 stotín. Nádejnú atlétku lučeneckého MAC REDOX klubu čakajú v prvej polke júna ešte M-SR dorasteniek, kde sa pobije o pódiové umiestnenia vo všetkých spomínaných disciplínach.