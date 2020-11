Sedem zranených nám narušilo koncepciu, hovorí tréner Soboťanov Boháčik. Prehra s Kalinovom ho zabolela

Kormidelník treťoligového mužstva hodnotí futbalovú jeseň.

5. nov 2020 o 16:18 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Sprísnené protipandemické opatrenia zastihli futbalové áčko Rimavskej Soboty po jedenástich jesenných kolách.

Gemerčania najprv museli začiatkom októbra vynechať derby proti Fiľakovu, v ktorého tíme sa objavil koronavírus. Potom však ešte stihli duel v Liptovskej Štiavnici.

Do ukončenia prvej polovice sezóny im tak okrem Fiľakova ostávajú zápasy proti Lučencu, Krásnu a Žarnovici.

Tréner Tomáš Boháčik neočakáva, že sa dohrá tento rok.

„Bol by som rád, keby sme dohrali teraz, aj keď si to neviem predstaviť. Bolo by to veľmi komplikované a náročné. Preto si myslím, že dohrávky prebehnú až na jar,“ skonštatoval.

Soboťania na začiatku sezóny 2020/21 naskočili na víťaznú vlnu. V prvých štyroch kolách suverénne vyhrali. Zaujímavosťou je, že všetkým štyrom súperom strelili po tri góly. Neskôr prišla kolísavá séria vrátane troch zápasov, v ktorých MŠK prehral so štyrmi inkasovanými gólmi.

Čo sa dočítate? • Čo Soboťanom nabúralo sebaistotu? • Ako Boháčik vníma vysokú prehru zo zápasu s Kalinovom? • Ako by podľa neho dopadli jesenné zápasy s Lučencom a Fiľakovom? • Čo hovorí na návrat Petrána a Vargica? • S výkonmi ktorých hráčov bol spokojný? • Od koho dostal novú pracovnú ponuku?

Áčko MŠK po prerušení súťaže sídli na 6. mieste tabuľky Tipos III. ligy Stred s 19 bodmi. Hodnotiť umiestnenie nemá význam, keďže ani ostatné kluby nemajú odohraté všetky zápasy. Rimavskosobotský kormidelník sa však vyjadril k zápasovej bilancii 6 – 1 – 4.