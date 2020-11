Udrží Mýtna piatu ligu alebo zostúpi do okresu? Ukáže čas

Mýtňania budú zimovať na chvoste piatoligovej D skupiny.

27. nov 2020 o 7:28 Jozef Mikuš

MÝTNA. Futbalisti Mýtnej budú zimovať na poslednom mieste tabuľky piatoligovej D skupiny (Klenovec sa odhlásil, pozn. red.).

Mužstvo stihlo na jeseň odohrať desať zápasov, z ktorých vyhralo dva a v jednom remizovalo.

Družstevník tak bude po zimnej prestávke začínať so siedmimi bodmi.

„Trináste miesto s bilanciou 2-1-7 je pre nás nelichotivé, ale odzrkadľuje aktuálnu situáciu v našom klube. Pred aktuálnou sezónou sme počítali s pomocou viacerých hráčov. Môžem spomenúť najlepšieho brankára piatej ligy Jozefa Národu, ktorý však uprednostnil OŠK Radzovce.

Toto rozhodnutie mu však žiadnym spôsobom nezazlievame a podporujeme ho. Čiastočne sme počítali aj s Pavlom Pračkom, ktorý dal prednosť obnoveniu futbalu v zaniknutom Baníku Ružiná.

Matúš Budáč a Martin Kralinský odcestovali pre pracovné povinnosti do zahraničia, Ľudovít Demanko sa rozhodol ukončiť aktívnu kariéru, no a zdravotne sa nestihol dať do poriadku ani Milan Psotka,“ vysvetlil dôvody nevydarenej jesene František Koristek, hráč a kapitán tímu a aj člen štatutárneho orgánu TJ Družstevník Mýtna.

Okresanie kvality hráčskeho kádra sa v klube snažili vyriešiť novými posilami. Do tímu prišli mená ako Patrik Sivok, Peter Dibala, Matej Rafaj, Michal Rafaj, Denis Grexa, Jozef Tkáč a Tomáš Wittlinger, no nestačilo to.

„Nepodarilo sa nám našimi výkonmi splniť parametre kvality piatej ligy, aj keď v niektorých zápasoch nám chýbal len kus šťastia alebo väčšia viera v bodový zisk. Toto mužstvo má určite na viac,“ myslí si Koristek.

Inkasovali najviac gólov

Vedenie klubu sa cez zimnú prestávku bude sústrediť aj vyriešenie problémov v zostave. Tím trápi chýbajúca dynamika v zálohe a najmä organizácia hry v zadných radoch, kde Mýtnej chýbal skúsený líder.