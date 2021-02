Športové NAJ: Z Lučenca do prvej ligy. Csaba Csányi si splnil futbalové sny

Csaba Csányi

Prezývka: nemá

Vek: 49

Hral za: TJ Spojené závody Lučenec, VTJ VVTŠ Liptovský Mikuláš, LAFC Lučenec, Tauris Rimavská Sobota, MŠK SCP Ružomberok, Dukla Banská Bystrica, Slovan Tomášovce, Baník Ružiná, Jednota Málinec, OFK Olováry, OŠK Uhorské

Trénoval: Baník Ružiná (asistent trénera), LAFC Lučenec (asistent trénera mužov a hlavný tréner U19), MŠK Rimavská Sobota (hlavný tréner mužov, neskôr asistent trénera mužov a hlavný tréner U15), MŠK Novohrad Lučenec (tréner U9), Baník Kalinovo (hlavný tréner), Futsal klub Lučenec (hlavný tréner)

Dosiahnuté úspechy: postup s LAFC Lučenec do 2. ligy, postupy s Ružinou zo 4. po 2. ligu, postup s Tomášovcami zo 4. do 3. ligy, postup s Olovármi z 5. do 4. ligy, postup s Futsal klubom Lučenec do 1. ligy

V súčasnosti: tréner A mužstva TJ Baník Kalinovo a hráč OŠK Uhorské